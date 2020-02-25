2020/02/25 | 11:10 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة النجدة تلقي القبض على ١٦٢ متسولاً في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/25 | 11:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة النجدة تلقي القبض على ١٦٢ متسولاً في بغداد) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة النجدة تلقي القبض على ١٦٢ متسولاً في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).