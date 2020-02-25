تربية واسط تؤجل ما تبقى من مواد نصف السنة

2020/02/25 | 11:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت مديرية تربية محافظة واسط، عن تأجيل امتحانات ما تبقى من مواد نصف السنة وذلك كاجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.وقالت المديرية في بيان لها، إن "تربية واسط تعلن عن تأجيل امتحانات لما تبقى من مواد نصف السنة كإجراء وقائي وحفاظاً على سلامة ابنائنا التلاميذ".هذا واعلنت تربية محافظة النجف يوم أمس عن تأجيل امتحانات نصف السنة لاشعار آخر.

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