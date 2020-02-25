2020/02/25 | 11:10 - المصدر: بغداد اليوم

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صدور قرار بتشكيل خلايا أزمة في عموم المحافظات وتمديد منع دخول الوافدين الأجانب إلى العراق

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وزير الصحة يوجه بمراقبة المذاخر والصيدليات لمنع الاحتكار ورفع أسعار المستلزمات الطبية

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بغداد اليوم- بغداد

قال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، جواد الموسوي، الثلاثاء (25 شباط 2020) إن لجنته قررت استضافة وزير الصحة، جعفر صادق علاوي، لمناقشة فيروس كورونا، فيما كشف عن تقديم 4 مقترحات للحد من انتشاره.

وقال الموسوي، في بيان، أنه "

بغداد اليوم- المثنى

أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء (25 شباط 2020)، بأن رجل دين زميل للشخص المصاب بفايروس كورونا في محافظة النجف، سلّم نفسه للجهات الصحية بالمثنى.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رجل دين وزميل في الدراسة للشخص المصاب ال

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