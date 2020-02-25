صحة ذي قار تنشر فرق صحية بمداخل الناصرية لتعقيم الوافدين للمحافظة

2020/02/25 | 11:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار اكد مدير عام دائرة صحة ذي قار عبد الحسين الجابري، اليوم الثلاثاء، المباشرة بنشر فرقة صحية في مدخل مدينة الناصرية ‏لتعقيم الوافدين من مدن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.‏ وقال الجابري، إن” دائرة صحة ذي قار، باشرت صباح اليوم، بنشر عدد من الفرق الصحية عند المداخل ‏الخارجية لمدينة الناصرية من اجل فحص […]

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