وزير الصحة والبيئة يترأس اجتماع لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020

2020/02/25 | 11:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس السيد وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر صادق علاوي اجتماع اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم (55) لسنة 2020 وبحضور اعضاء اللجنة واللواء سعد معن مدير اعلام وزارة الداخلية والعميد قصي صبيح لازم مدير شؤون الاقامة وتضمنت مقررات اللجنة على تشكيل خلية ازمة في كل محافظة يرأسها المحافظ وعضوية دائرة الصحة والجهات الساندة لمتابعة وتنفيذ

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