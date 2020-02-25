معرض بغداد الدولي للكتاب يعلن منهاج فعالياته

2020/02/25 | 11:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت اللجنة الثقافية لمعرض بغداد الدولي للكتاب منهاجها من النشاطات والفعاليات والندوات الأدبية والثقافية والفكرية التي ستقام خلال أيام نشاطه الـ ١٠ الممتدة بدءاً من ١٥ آذار الجاري حتى الـ ٢٥ منه.وقال بيان لوزارة الثقافة، تلقته، العهد نيوز، اليوم الثلاثاء، ان “المعرض بإشراف مباشر من وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير […]

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