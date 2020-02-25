احباط محاولة لإدخال مخدرات لمحافظة ذي قار

2020/02/25 | 11:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، عن تمكُّنها من إحباط محاولة لإدخال المُخدرات لمحافظة ذي قار، مبيَّنةً إلقاء القبض على متهمين اثنين مشاركين بالعمليَّة.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرة عن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الناصرية، أشارت إلى “تمكن فريق عمل من ملاكات مكتب […]

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