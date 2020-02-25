2020/02/25 | 11:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومة العراقية، الثلاثاء، منع دخول الوافدين من سبع دول إلى العراق تحسبا لمواجهة كورونا، وفيما عطلت الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لمدة 10 أيام، اوصت بتجنب السفر بين المحافظات الا للضرورة القصوى.وذكر بيان لوزارة الصحة وتلقته وكالة صدى، أن “وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي ترأس اجتماع اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يمنع دخول الوافدين من سبع دول ويعطل المدارس والجامعات 10 أيام بسبب “كورونا” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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