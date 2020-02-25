2020/02/25 | 11:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرف الرافدين :منتسبو الداخلية سيتسلمون رواتبهم عن طريق الماستر كارد

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اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، ان منتسبي وزارة الداخلية الذين تم توطين رواتبهم على مصرفنا وحصولهم على الماستر كارد سيتسلمون رواتبهم عن طريق البطاقة الشهر المقبل .

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