2020/02/25 | 11:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصحة تؤكد متابعتها لأسعار المستلزمات الطبية لمنع استغلال الازمة للاحتكار ورفعها .

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