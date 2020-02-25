العراق يتأهب لكورونا.. منع السفر إلى محافظة النجف وتقنين التنقل بين المحافظات وإيقاف دخول مواطني سبع دول

2020/02/25 | 11:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قررت خلية “كورونا” تشكيل لجنة في كل محافظة لمتابعة الإجراءات المتخذة بشأن كورونا.وذكر بيان صدر عن وزارة الصحة تلقته “يس عراق” “ترأس السيد وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر صادق علاوي اجتماع اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم (55) لسنة 2020 وبحضور اعضاء اللجنة واللواء سعد معن مدير اعلام وزارة الداخلية والعميد […]

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