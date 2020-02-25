كربلاء تتخذ إجراءات لمواجهة

2020/02/25 | 11:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلن قائد شرطة كربلاء، اللواء أحمد علي زويني، منع الزائرين الأجانب ممن ينتشر كورونا في بلدانهم من دخول المحافظة.

قائد شرطة كربلاء: اتخذنا إجراءات احترازية من بينها منع دخول الزائرين الأجانب القادمين من البلدان التي فيها إصابات بفيروس كورونا

قال زويني ببيان صدر في 25 شباط/فبراير وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "اتخذنا إجراءات احترازية من بينها منع دخول الزائرين الأجانب القادمين من البلدان التي فيها إصابات بفيروس كورونا".

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وفي وقت سابق، من اليوم، أعلن محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، خلو المحافظة من أي إصابة بفيروس كورونا.

وذكرت قيادة شرطة كربلاء في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "عقد في مبنى محافظة كربلاء، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا حضره المحافظ نصيف جاسم الخطابي وقائد شرطة المحافظة اللواء أحمد علي زويني ومدير عام صحة المدينة الدكتور صباح الموسوي ومدير المستشفى الحسيني الدكتور صباح الحسيني بخصوص انتشار بعض الشائعات حول انتشار فيروس كورونا في مدينة كربلاء".

ونفى الخطابي "وجود أية اصابة بفيروس كورونا داخل مدينة كربلاء، لغاية هذه اللحظة"، مؤكدًا على "عدم الانجرار وراء الإشاعات التي تبثّها بعض وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي المغرضة".

بدوره أكد قائد شرطة كربلاء والمنشآت اللواء احمد علي زويني، أن "مفارز الشرطة والأجهزة الأمنية اتخذت على عاتقها تعزيز إجراءات دخول الوافدين إلى المدينة من خلال التعاون مع مفارز صحة كربلاء لفحص جميع الأشخاص القادمين عبر السيطرات الخارجية".

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