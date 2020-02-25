عالمة بريطانية تجد لقاح لفيروس كورونا

2020/02/25 | 11:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكتشفت عالمة الفيروسات البريطانية كيت برودريك لقاحا لفايروس كورونا بعد ٣ ساعات من استلامها لشفرته الوراثية.يشار الى ان برودريك تمكنت سابقا من اكتشاف لقاح لفايروس ايبولا.

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