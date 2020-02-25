عمال شركة المشاريع النفطية بالمثنى يواصلون اعتصامهم

2020/02/25 | 11:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل عمال شركة المشاريع النفطية في محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي في مصفى السماوة للمطالبة ‏بتحويلهم إلى نظام العقود.‏ وقال مصدر صحفي أن، العاملين بنظام الأجر اليومي البالغ عددهم 180 عامل في شركة المشاريع النفطية في مصفى السماوة، ‏واصلوا اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي أمام مقر الشركة للمطالبة بتحويلهم إلى نظام […]

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