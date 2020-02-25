2020/02/25 | 11:27 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في البحرين قادمة من إيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/25 | 11:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في البحرين قادمة من إيران) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في البحرين قادمة من إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).