الصناعة تعلن إنتاج الكمامات بطاقة (٣٠) الف كمامة يوميا

2020/02/25 | 12:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصناعة والمعادن صالح عبد الله الجبوري، الثلاثاء، عن المباشرة بإنتاج الكمامات بطاقة (٣٠) الف كمامة يومياً في مصنع الألبسة الجاهزة بالموصل التابع الى الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود […]

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