الرافدين: منتسبي الداخلية سيتسلمون رواتبهم عن طريق الماستر الشهر المقبل

2020/02/25 | 12:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين ان منتسبي وزارة الداخلية الذين تم توطين رواتبهم على مصرفنا وحصولهم على الماستر كارد سيتسلمون رواتبهم عن طريق البطاقة الشهر المقبل.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان […]

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