مصدر نيابي لـ”العهد نيوز”: الحلبوسي وبارزاني يعرقلان تمرير حكومة علاوي

2020/02/25 | 12:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص أفاد مصدر نيابي رفيع، بأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني يعملان على عرقلة تمرير حكومة علاوي.وقال المصدر، في حديث لـ”العهد نيوز”، اليوم الثلاثاء، إن “تحالف القوى بزعامة محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، يعرقلان عملية التصويت على حكومة محمد علاوي”، مرجحاً إلى “إمكانية عدم تمريرها […]

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