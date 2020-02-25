2020/02/25 | 12:09 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايران تفتتح رسميا المرحلة الاولى من طريق سريع يربط طهران ببحر قزوين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/25 | 12:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تفتتح رسميا المرحلة الاولى من طريق سريع يربط طهران ببحر قزوين) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تفتتح رسميا المرحلة الاولى من طريق سريع يربط طهران ببحر قزوين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).