ايران تعلن ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا الى 17

2020/02/25 | 12:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ارتفع إلى 17 شخصا بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن مصابين اثنين بفيروس "كورونا" في مدينة ساوة بشمالي البلاد توفيا، بالإضافة إلى حالة وفاة أخرى في محافظة البرز غربي طهران.

وقال عباس نيكروش رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة ساوة شمالي إيران إن حالتي إصابة بفيروس كورونا توفيتا قبل أيام، وأن سبب التأخر في الإعلان عن ذلك، كان بسبب انتظار نتائج فحص كورونا".

وأضاف أن الحالتين هما لسيدتين تبلغان من العمر 82 عاما 87 عاما كانتا تعانيان من مشاكل رئوية حادة وإحداهما كانت تتردد على مدينة قم.

كما أعلن نائب رئیس جامعة العلوم الطبية في محافظة البرز غرب طهران حسن إينانلو لوكالة مهر عن وفاة حالة إصابة بفيروس كورونا من بين ثلاثة في المحافظة، داعيا السكان إلى تجنب الخروج من المنازل للحد من تفشي الفيروس.

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