النقل توضح بشأن استمرار قدوم الرحلات الجوية من إيران رغم قرار المنع

2020/02/25 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أوضحت وزارة النقل العراقية، الثلاثاء (25 شباط 2020)، سبب استمرار هبوط الطائرات القادمة من إيران، في مطارات العراق، رغم قرار منع الوافدين الإيرانيين من الدخول إلى العراق، بسبب تفشي فايروس كورونا في بلدهم

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، سالم موسى، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "استجابة لمقررات اللجنة المشكلة في مجلس الوزراء قررت وزارة النقل إيقاف الرحلات الى إيران"، مبيناً أن "الطائرات العراقية تغادر العراق فارغة لإعادة الدبلوماسيين العراقيين والمقيمين في إيران وهذا الأمر طبيعي".

وبدوره، قال مصدر في مطار بغداد الدولي رفض الكشف عن اسمه في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الطائرات العراقية تغادر لإيران لإجراء الدبلوماسيين والعراقيين ومن كانوا في إيران سواء للسياحة أو العمل أو الدراسة".

وبين، أنه "لا يسمح بدخول العراق سوى من يحمل الجنسية العراقية وبعد فصحه ومتابعته يسمح له الدخول".

وكان العراق قد أصدر قراراً بمنع دخول الوافدين الإيرانيين بسبب فايروس كورونا، واستثنت الدبلوماسيين والرحلات الرسمية.

عقب ذلك، هبطت العديد من الطائرات القادمة من إيران في مطارات البصرة وبغداد والنجف، الأمر الذي اثار استغراب عدد من الناشطين والمدونين على مواقع التواصل.

وكانت صحة النجف قد أعلنت الاثنين (24 شباط 2020)، حمل أحد الطلبة الإيرانيين الذين يدرسون العلوم الدينية في المحافظة، لفايروس كورونا، بعد إجراء الفحص عليهم.

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت إدارة مستشفى الحكيم العام في محافظة النجف، الثلاثاء (25 شباط 2020)، عدم غلق ابوابها امام المراجعين في المحافظة.

وقال مدير المستشفى عبدالله الغزالي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مستشفى الحكيم العام مفتوح امام ال

بغداد اليوم- ميسان

وجه مدير دائرة صحة ميسان علي محمود العلاق، الثلاثاء (25 شباط 2020)، مناشدة إلى أهالي محافظة للابتعاد عن زيارة المستشفيات بسبب فيروس كورونا.

وقال العلاق خلال مناشدته التي وجهها لأهالي المحافظة وأطلعت عليها (بغداد اليوم)، إنه &

بغداد اليوم- بغداد

اصدر وزير الصحة والبيئة ، جعفر صادق علاوي، الثلاثاء (25شباط 2020)، عددا من القرارات لمنع تفشي فايروس كورونا، مبينا أنه وجه بمنع السفر من وإلى النجف، فضلا عن تشكيل خلايا أزمة في عموم المحافظات وتمديد منع دخول الوافدين ا

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