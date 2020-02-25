بالصور.. قطع تقاطع البهو وجسري الحضارات والنصر بالإطارات المشتعلة في الناصرية

2020/02/25 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الثلاثاء (25 شباط 2020)، بقطع تقاطع البهو وجسري الحضارات والنصر بواسطة الإطارات المشتعلة من قبل المتظاهرين في الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين في الناصرية أقدموا على قطع تقاطع البهو وجسري النصر والحضارات وسط المدينة، بحرق الاطارات وعرقلة سير العجلات".

وأشار الى أن "الطلبة في المحافظة توافدوا الى ساحة الحبوبي، مع تجدد الاحتجاجات والتظاهرات في الناصرية"، لافتاً الى أن "الأمور في الناصرية ذاهبة باتجاه التصعيد".

وكان ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، قد أطلقوا، شعارات للتظاهر اليوم، تعبيراً عن رفضهم للمحاصصة السياسية، وإجراء بعض الإصلاحات في النظام العام، وتشكيل حكومة بعيدة عن الضغوطات الحزبية والسياسية، لمحاسبة المتسببين بقتل المتظاهرين، والتمهيد لإجراء انتخابات مبكرة.

بغداد اليوم-متابعة

بعد ترجيحات بارتباط تفشي فيروس "كورونا" المستجد ببعض الحيوانات البرية، تبنت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية الشعبية في الصين (البرلمان)، قرارا يحظر تماما الاتجار في الحيوانات البرية ومنع استهلاكها، بهدف "حماية حياة

بغداد اليوم- بغداد

طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مقتدى الصدر، الثلاثاء (25 شباط 2020)، بعدم الخروج بتظاهرة اليوم للحفاظ على صحة المتظاهرين.

وذكر الصدر في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، قائلا :"قد دعوت إلى تظاهرة مليونية واعت

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء (25 شباط 2020)، عن تمكُّنها من إحباط محاولة لإدخال المُخدرات لمحافظة ذي قار، مبيَّنةً إلقاء القبض على متهمين اثنين مشاركين بالعمليَّة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "

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