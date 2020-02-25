البحرين تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا قادمة من إيران

2020/02/25 | 12:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران عن طريق دبي.

وذكرت وكالة أنباء "البحرين" إلى أن "المصابين وصلوا إلى مطار البحرين الدولي حيث تم فحصهم وأجريت لهم جميع التحاليل اللازمة وهم في القاعة المخصصة لفحص القادمين من الدول الموبوءة بالمطار، وتأكدت إصابتهم بالفيروس، وبذلك ارتفع عدد الإصابات المؤكدة في البحرين الى 8 حالات".

وأوضحت أن "الإصابات الجديدة لمواطنين بحرينيين اثنين رجل وامرأة، وأربع مواطنات سعوديات، كانوا قد وصلوا جميعهم إلى البلاد بعد زيارة لإيران، ويخضعون هم وجميع الحالات المصابة لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص".

وأضافت أن "الحالات المصابة وصلت إلى البحرين قبل صدور قرار هيئة الطيران المدني البحرينية بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي لمدة 48 ساعة".

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