2020/02/25 | 12:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةطلب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، من المدعي العام فتح تحقيق بشأن أعداد الوفيات في مدينة قم، التي أعلن عنها أمس النائب أحمد أمير آبادي فراهاني، وإعلان النتيجة للشعب.الأمن القومي الإيراني يطلب فتح تحقيق لكشف حقيقة عدد ضحايا تصريحات نائب إيراني بخصوص عدد ضحايا "كورونا" تثير حفيظة وزارة الصحةوقال شمخاني، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن التكتم ونشر الأخبار الكاذبة يخلان بالأمن القومي للبلاد.وفي الوقت الذي تحدثت فيه أمس الاثنين، وزارة الصحة الإيرانية عن 12 حالة وفاة، قال النائب عن مدينة قم، أحمد أمير آبادي فراهاني، إن 50 شخصا توفوا بسبب فيروس "كورونا" في قم وحدها، مشيرا إلى أن التقرير الذي قدمه وزير الصحة للبرلمان غير دقيق.وأضاف النائب فراهاني في كلمة أمام البرلمان الإيراني: "أن 10 حالات وفاة يوميا في مدينة قم، وأن هناك نحو 250 مصابا قيد الحجر الصحي، كما تم تسجيل إصابة طفلين في مدينة قم بفيروس كورونا"، وهو ما نفته وزارة الصحة في وقت لاحق ووصفت تصريحات النائب بـ"كاذبة وغير دقيقة".

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