2020/02/25 | 12:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روحاني: الحظر لم يثننا عن انشاء طريق الشمال السريع قال رئيس الجمهورية الايراني، حسن روحاني، أن طريق الشمال السريع إنشئ في ظل الحظر، ونفخر بان الحظر لم يتمكن من التاثير على ارادة وعزيمة المهندسين والعمال والمدراء لاكمال هذا المشروع المهم.

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