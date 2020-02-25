نجما باريس يغيبان عن مواجهة دورتموند

2020/02/25 | 12:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، غياب ثنائي الفريق، عن مواجهة بوروسيا دورتموند، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكر النادي الباريسي، أنه "سيفتقد القائد تياغو سيلفا ولاعب الوسط أندير هيريرا لعدة أسابيع، وسيغيب الاثنان عن إياب دور الـ16 بدوري الأبطال ضد بوروسيا دورتموند، يوم 11 آذار المقبل".

ويغيب قلب الدفاع تياغو سيلفا، لثلاثة أسابيع تقريبا، بسبب إصابة في الفخذ مني بها خلال الانتصار على بوردو في الدوري، يوم الأحد.

وأضاف النادي، أن "هيريرا سيبتعد لفترة، قد تصل إلى شهرين؛ بسبب إصابة عضلية".

ويفتقد باريس أيضا ماركو فيراتي وتوماس مونييه؛ بسبب الإيقاف في مباراة الإياب ضد دورتموند، في العاصمة الفرنسية الشهر المقبل.

وخسر الفريق الباريسي 2-1 في لقاء الذهاب في ألمانيا.

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