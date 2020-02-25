تشكيلة لقاء برشلونة ونابولي

2020/02/25 | 12:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

يحل برشلونة ضيفا على نابولي، اليوم الثلاثاء، على ملعب سان باولو، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويدخل برشلونة اللقاء بالعديد من الغيابات، مثل جوردي ألبا وسيرجي روبرتو، بالإضافة للثنائي لويس سواريز وعثمان ديمبلي.

ولن يكون بإمكان برشلونة إشراك الدنماركي مارتن برايثوايت، القادم من ليجانيس، بسبب غلق باب القيد الأوروبي.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن التشكيل المتوقع لبرشلونة سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن

الدفاع: فيربو - لينجليت - بيكيه - سيميدو

الوسط: دي يونج - بوسكيتس - أرثر

الهجوم: فاتي - غريزمان - ميسي

أما تشكيل نابولي، سيكون كالآتي:

حراسة المرمى: أوسبينا

الدفاع: روي - ماكشيموفيتش - مانولاس - دي لورينزو

الوسط: زيلينيسكي - ديم - رويز

الهجوم: إنسيني - ميرتينز - كاليخون

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