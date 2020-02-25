جامعة واسط تعطل دوامها لتاكيد خلوها من كورونا

2020/02/25 | 12:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جامعة واسط اليوم الثلاثاء عن تعطيل الدوام الرسمي لهذا اليوم فقط في الجامعة لاستكمال الفحوصات الصحية.وقالت الجامعة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “ذلك يأتي ذلك استنادا لقرار خلية الأزمة الصحية، والمداولة مع محافظ واسط لحين تأكد الجهات الصحية من خلو المحافظة من مصابين أو حاملين فايروس كورونا”.و أفاد مصدر […]

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