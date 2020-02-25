مصدر يوضح لـ”العهد نيوز” اسباب الازدحام في منفذ طربيل الحدودي مع الاردن

2020/02/25 | 12:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح مصدر مسؤول في قيادة شرطة محافظة الانبار، الثلاثاء، اسباب الازدحام الكبير للعجلات في منفذ طربيل الحدودي مع الاردن غربي الانبار.وقال المصدر لـ” العهد نيوز”، ان ” الازدحام الكبير الذي يشهده منفذ طربيل الحدودي مع الاردن غربي الانبار، ليس ناجم عن الاشتباه بوجود مرض كورونا كما فسر من بعض المسافرين انما حدث عطل في […]

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