عن “كورونا”.. التضليل أسوأ من الإصابة.. أمل عبد العزيز الهزاني

2020/02/25 | 12:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتبت: أمل عبد العزيز الهزاني لأن الأمر لا يحتمل المجاملات والتباطؤ، أغلقت كل دولة أبوابها تجاه القادمين من الشرق أو من البؤر الجديدة لفيروس كورونا مثل كوريا وإيران.ومن جانبها، منعت دول الخليج رعاياها من الذهاب، وسارعت دول مثل السعودية والإمارات منذ الأيام الأولى باستعادة أبنائها بطائرات خاصة، وبلا تردد، قامت إسرائيل بترحيل 1600 سائح […]

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