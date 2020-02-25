وفاة الياباني صاحب لقب “المعمر الاكبر سنا في العالم”

2020/02/25 | 12:22 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوكيو- -أعلنت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء، وفاة رجل ياباني، كان قد وُصف في وقت سابق من الشهر الجاري بأنه المعمر الاكبر سنا على قيد الحياة في العالم.وأفادت وكالة […]

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