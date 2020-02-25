2020/02/25 | 12:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن نتائج فحص العينة للطالب الإيراني في النجف تؤكد إصابته بفيروس كورونا.وقال الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن “عينة الشخص المُصاب في النجف الأشرف وصلت إلى بغداد في مختبر الصحة المركزي قبل يوم من التشخيص”.وأضافت أن “العينة تم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصحة: نتائج العينة للطالب الإيراني في النجف الاشرف تؤكد إصابته بكورونا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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