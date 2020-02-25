2020/02/25 | 12:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصحة تعلن اصابة اربعة اشخاص بفيروس كورونا في كركوك ..يتبع

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