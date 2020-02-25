اردوغان: وفد روسي في أنقرة لبحث ادلب

2020/02/25 | 12:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن خطط للقاء محتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الـ 5 من شهر آذار المقبل.وقال أردوغان للصحفيين: “لم يتم الاتفاق بعد بشأن اللقاء الرباعي بمشاركة ميركل وماكرون، لكننا اتفقنا بشأن لقاء مع بوتين في الـ 5 من آذار/ مارس”.وأشار أردوغان إلى أن روسيا وتركيا […]

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