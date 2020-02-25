التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

2020/02/25 | 12:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كدت مصادر في المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، دخل حيز التنفيذ عند الساعة 11 ونصف قبيل منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، بعد نحو 36 ساعة من التصعيد في قطاع غزة.وقالت المصادر إن المقاومة ستلتزم بالاتفاق طالما التزم به الاحتلال الإسرائيلي، غير أنها أكدت […]

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