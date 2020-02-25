العراق.. إصابة 4 أشخاص قادمين من إيران بفيروس “كورونا”

2020/02/25 | 12:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إصابة أربعة أشخاص بفايروس كورونا في محافظة كركوك.ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عن بيان وزارة الصحة “إصابة أربعة أشخاص بفايروس كورونا في محافظة كركوك”، مشيرة الى أن “العائلة المصابة كانت قادمة من إيران”.

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