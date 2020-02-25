تظاهرة بالتحرير وتقاطع البهو والسيد الصدر يدعو لالغائها

2020/02/25 | 12:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل اعلام عراقية، صورا لعدد من المتظاهرين العراقيين من ساحة التحرير وسط بغداد وتقاطع البهو في الناصرية، فيما أعلن السيد مقتدى الصدر، عن الغاء ...

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