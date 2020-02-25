شاهد.. السيد الصدر يوجه نداءا مهما للمتظاهرين

2020/02/25 | 12:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الثلاثاء، العراقيين إلى الامتناع عن التظاهر خشية تفشي ​فيروس كورونا​....

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