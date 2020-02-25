كلوب يتغنى بالإنجاز المذهل لليفربول

2020/02/25 | 12:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد يورجن كلوب بالإنجاز “المذهل” الذي حققه فريقه بعد فوزه 3-2 على وست هام يونايتد ليعادل الرقم القياسي البالغ 18 انتصارا متتاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحققه مانشستر سيتي حامل اللقب في 2017.

وسجل ساديو ماني هدف الفوز في الدقيقة 81 ليكمل انتفاضة ليفربول الذي تأخر 2-1 بستاد أنفيلد، ويستطيع تسجيل رقم قياسي جديد يبلغ 19 انتصارا متتاليا إذا تغلب على واتفورد يوم السبت المقبل.

وقال كلوب: “قلت في البداية إننا نرغب في كتابة قصص خاصة بنا، وصناعة تاريخ لنا.



بكل وضوح تعامل اللاعبون مع ذلك بجدية شديدة وهذا شيء جيد لكنه ليس مهما للغاية في هذه اللحظة”.

وتابع: “إنه شيء استثنائي.



الأرقام مذهلة، وصعبة للغاية.



نرغب فقط في التعافي والاستعداد للمباراة التالية”.

وأضاف: “المنافس التالي ينتظرنا ويرغب في قتالنا، سيكون الملعب بأكمله في واتفورد ضدنا، وهذا طبيعي تماما.



ستكون الأجواء استثنائية وعلينا أن نكون مستعدين بنسبة 100%”.

ويملك ليفربول 79 نقطة بفارق 22 نقطة عن سيتي صاحب المركز الثاني وسيضمن لقبه الأول في الدوري في 30 عاما إذا حصل على 12 نقطة من مبارياته 11 المتبقية.

وقال كلوب: “هل كنت لأتمنى موقفا أفضل قبل آخر 11 مباراة؟ لا، لم أعتقد أبدا أن هذا شيء من الممكن تحقيقه، لكن كل مباراة كانت صعبة للغاية ونحترم ذلك كثيرا”.

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