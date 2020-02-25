2020/02/25 | 12:34 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يؤكد على ضرورة ان يراقب ويحاسب القضاء نفسه قبل الاخرين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان يؤكد على ضرورة ان يراقب ويحاسب القضاء نفسه قبل الاخرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).