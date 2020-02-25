الإعصار “دينيس” يغمر قصر جورج كلوني بالمياه

2020/02/25 | 12:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضرر قصر الممثل الأمريكي الشهير، جورج كلوني، وزوجته أمل علم الدين، في مقاطعة بيركشير البريطانية، جراء فيضانات ناجمة عن إعصار “دينيس”.وأشارت صحيفة “ديلي مايل”، يوم الاثنين إلى أن قيمة الممتلكات المتضررة تقدر بـ 12 مليون جنيه استرليني.وكان كلوني دفع مبلغا قدره 7.5 مليون جنيه استرليني مقابل هذا القصر الذي اقتناه في العام 2014، […]

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