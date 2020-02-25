2020/02/25 | 12:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، مخاطبة الملحقيات في بعض الدول المتفشي فيها فايروس كورونا لمعاجلة حالة الطلبة وإمكانية رجوعهم للوطن.وقال معاون مدير عام دائرة البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صادق عواد كاظم، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إنه “بسبب انتشار فايروس كورونا في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التعليم تبحث إمكانية السماح للطلبة بالعودة للوطن بسبب كورونا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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