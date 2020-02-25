2020/02/25 | 12:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة واسط : لا لصحة لتسجيل إصابة بفيروس كورونا

المستقلة ...نفت دائرة صحة واسط اليوم الثلاثاء تسجيلها أي اصابة بفيروس كورونا كاشفة في الوقت نفسه عن حجز أربعة أشخاص كإجراء إحترازي.

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