2020/02/25 | 12:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يعلن عن مظاهرات مليونية ضد محاصصة

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اكد زعيم التيار الصدري، انه سبق وان دعا الى تظاهرات مليونية ضد المحاصصة، مبيناً بالقول اليوم انهاكم عنها من اجل مصلحتكم.

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