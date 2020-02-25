بعد طعنه مدير مركز للتجميل في اربيل طيب ينتحر بنفس السكين

2020/02/25 | 12:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدم طبيب على الانتحار بطعن نفسه بسكين بعد شجار دار بينه وبين صاحب مركز للتجميل يعمل به الاول وذلك في منطقة "عنكاوا" في مدينة اربيل .

وبحسب المعلومات المتوفرة فان شجارا اندلع مساء امس بين طبيب يعمل في مركز للتجميل ومدير المركز اذ اقدم الاول على طعن الثاني بسكين عدة طعنات في جسده.

وتشير المعلومات المؤكدة ان الطبيب اقدم على الانتحار بنفس السكين الذي طعن به مديره.

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