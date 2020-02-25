2020/02/25 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

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تحقيق الموصل تصدق أقوال متهمين بقتل شابة والاستيلاء على 35 ألف دولار

يتبع.



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بغداد اليوم- ديالى

تظاهر العشرات من اصحاب الشهادات العليا في محافظة ديالى، الثلاثاء (25 شباط 2020)، امام مبنى ديوان المحافظة وسط بعقوبة للمطالبة بالتعيينات.

وقال علي راضي أحد المتظاهرين في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه" رغم هطول ال

بغداد اليوم-بغداد

أكدت دائرة صحة الكرخ، الثلاثاء (25 شباط 2020)، أن الفحوصات أثبتت سلامة الأشخاص الثلاثة الذين أحيلوا من مستشفى اليرموك إلى مستشفى الفرات المخصصة للحالات المشتبه بإصابتها بفايروس كورونا.

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي، في منشور

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت دائرة صحة المثنى، الثلاثاء (25 شباط 2020) انتهاء فحص زميل الطالب الإيراني، المصاب بفايروس كورونا، فيما أعلنت النتيجته النهائية.

وذكر المكتب الإعلامي لصحة المثنى، ان "الدكتورة وسن عارف، مدير قسم الصحة العامة، اعلنت

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