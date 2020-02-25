صحة الكرخ: الفحوصات أثبتت سلامة الأشخاص الثلاثة الذين أحيلوا من مستشفى اليرموك إلى الفرات

2020/02/25 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكدت دائرة صحة الكرخ، الثلاثاء (25 شباط 2020)، أن الفحوصات أثبتت سلامة الأشخاص الثلاثة الذين أحيلوا...





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