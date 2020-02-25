الحكيم يعلن تأجيل احتفالين رسمي وشعبي في ذكرى ’’شهيد المحراب’’ بسبب فايروس كورونا

2020/02/25 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، الثلاثاء (25 شباط 2020)، تأجيل احتفالين رسمي وشعبي بسبب فايروس...





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