2020/02/25 | 12:43 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحموا منزلها وقتلوها وسرقوا 35 ألف دولار.. اعترافات متهمين بقتل شابة بالموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/25 | 12:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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