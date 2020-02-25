كردستان تقرر منع دخول السائقين الإيرانيين وتحصر إدخال البضائع عن طريق العراقيين

2020/02/25 | 12:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أصدر إقليم كردستان، الثلاثاء، قرارا بمنع دخول السائقين الإيرانيين وحصر إدخال البضائع عن طريق العراقيين فقط.وقال مدير معبر باشماخ الدولي في اقليم كردستان شخوان أبو بكر، إنه "تم منع دخول السواق والسيارات الايرانية الى الإقليم".وأضاف أبو بكر، أن "جميع البضائع يجب أن تدخل الى كردستان من خلال سواق عراقيين بعد اخضاع جميع المواد والبضائع الى الفحوصات الطبية الدقيقة".

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